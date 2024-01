30 Jahre nach Tragödie: „Sehe Ulli noch täglich“

Geboren am 10. Jänner 1967 in Trofaiach. Verheiratet mit Helmut Exenberger, bis Juni 2023 Geschäftsführer der Skifirma Blizzard, zwei Töchter. Sie war von 1982 bis 1995 Kaderläuferin im ÖSV, erreichte im Weltcup 12-mal das Podest und feierte beim Slalom in Grindelwald (2. Februar 1992) ihren einzigen Weltcupsieg. 1984 bei der Junioren-WM in Sugarloaf (USA) gewann sie Slalom-Gold, bei der WM in Vail 1989 wurde sie 6. im Slalom, bei den Olympischen Spielen in Lillehammer 12.