Turm-Gegner wollen UNESCO mit Prüfung beauftragen

Ein Anschlag auf das Stadtbild!„ - so nennt Christoph Ferch das Hochhausprojekt, das in der Linzer Bundesstraße in Salzburg-Schallmoos gebaut werden soll. Der Gemeinderat der Liste Salz macht deshalb mit Mitstreitern gegen die Bebauung an der belebten Kreuzung mit der Sterneckstraße mobil. “In der Stadt ist man offenbar nicht bereit, aus Fehlern zu lernen", sagt Ferch.