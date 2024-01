Kates Onkel soll an „Promi Big Brother“ teilnehmen

„Was in Gottes Namen hat sich Harry dabei gedacht, als er dieses schreckliche Buch geschrieben hat?“, fragte er damals in einem Kommentar für die „Daily Mail“. „Ich wäre froh, wenn er nie wieder in dieses Land zurückkehren würde.“ Seine Nichte sei alles andere, nur keine „Drama-Queen“, führte Goldsmith bezugnehmend auf den angeblichen Streit um die Outfits der Blumenmädchen zwischen Kate und Meghan aus und bezichtigte das Herzogspaar der „Heuchelei“.