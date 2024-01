Birgit Minichmayr liest aus englischer Komödie

Der britische Schriftsteller, Dramatiker und Filmemacher Alan Bennett schrieb 2007 vielleicht eine der sympathischsten Liebeserklärungen an die Literatur und das Lesen an sich. In seinem Roman laufen die berühmten Corgies von Queen Elizabeth II. bei einem Spaziergang los, um einen in den Palasthöfen parkenden Bücherbus anzubellen. Die Queen entschuldigt sich, leiht sich aus Höflichkeit ein Buch aus und kommt auf den Geschmack. Sie verfällt der Leselust so sehr, dass dies direkte und indirekte Auswirkungen auf das Leben und Vorgehen im Buckingham Palast hat.