Weniger Einsätze für die Landesfeuerwehr

Als Beispiele für die gute Arbeit der Feuerwehren nennt Österle die Großbrände in Sulz (31. Juni) und Koblach (6. November). Beide Fälle waren von der Gemengelage überaus herausfordernd, in beiden Fällen haben jeweils vier Feuerwehren perfekt zusammengearbeitet - und in beiden Fällen gelang es, alle Bewohner zu retten und den Sachschaden in Grenzen zu halten. „Neben einer sehr guten technischen Ausrüstung ist das Personal von entscheidender Bedeutung, damit Großbrände derart erfolgreich bekämpft werden können“, ist der Landesfeuerwehrinspektor stolz auf seine Truppe.