Einbruch bei Ministerin: Alle Details aus Anklage

Während Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am 23. August gerade die Sonne in Nizza genoss, ertönte auf ihrem Handy eine Einbrecher-Warnung. Wie die „Krone“ berichtete, musste die ÖVP-Politikerin aus Salzburg dank installierter Videokameras zwei Maskierten in ihrer Wiener Stadtwohnung beim Herumwühlen zuschauen. Einer von ihnen steht am 13. März im Landl vor Gericht. Lesen Sie hier, was den 49-jährigen Serben zu dem Einbruch bewegte, was er aus der Minister-Wohnung mitgenommen hat und wie er letztlich gefasst werden konnte.