Porno-Star Jesse Jane und Freund tot aufgefunden

Sie erklärte: „Jeder wusste, wer du bist, weil er tatsächlich dein Produkt oder DVDs kaufen musste, alles. Pornos waren so unanständig, aber jeder schaute sie sich an. Heute verdient niemand mehr so ​​viel Geld wie damals, nicht einmal mit Spielzeug-Deals und Auftritten.“