„Pfusch ist Steuerrebellion des kleinen Mannes“

„Der Pfusch ist die Steuerrebellion des kleinen Mannes“, so Friedrich Schneider. „Und er sagt sich, wenn ich so viel Steuern zahlen muss und ich will etwas zusätzlich verdienen, dann bin ich nicht bereit, dafür auch noch Steuern zu zahlen.“ Er schätzt heuer das Volumen der sogenannten Schattenwirtschaft auf fast 32 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das ein Plus von drei Mrd.