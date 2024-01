Causa Fritzl: „Er gehört eingesperrt, egal wo!“

Josef Fritzl wird vom Maßnahmenvollzug in eine normale Zelle verlegt. Das entschied am Donnerstag ein Richtersenat. Ab Mitte 2024 scheint seine Unterbringung in einem Pflegeheim „draußen“ wahrscheinlich. Doch was denken Amstettner Bürger darüber? Die „Krone“ hat nachgefragt.