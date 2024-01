Umstrittene Doppelrolle soll nun verboten werden

Als Beispiel führt er die Situation in Piberbach an. Dort soll es zuletzt drei Kündigungen auf dem kleinen Gemeindeamt gegeben haben. Ausschlaggebend soll dafür Bürgermeister und Amtsleiter Markus Mitterbaur (ÖVP) sein. „Ihm ist die Aufgabe über den Kopf gewachsen. Die Gemeinde ist schlecht gemanagt“, so Höglinger. Mitterbaur betonte mehrfach, in seiner Doppelrolle kein Problem zu sehen.