Schiefe Optik bei Projekt auf Politiker-Grundstück

Seit im November 2019 Markus Mitterbaur (ÖVP) in Piberbach in die Doppelrolle des Amtsleiters und des Bürgermeisters geschlüpft ist, boomt der Wohnbau. In den vergangenen zwei Jahren wurden 83 neue Wohnungen in der 1900-Seelen-Gemeinde errichtet. Im Ort sorgt die rege Bautätigkeit durchaus für Wirbel. Vorläufiger Höhepunkt ist ein geplantes Projekt im Ortsteil Piberbach-West, wo nun weitere 2400 Quadratmeter Grünland verbaut werden sollen.