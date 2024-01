Bergrettung suchte nach Amerikaner „in Not“

Anrufe ignoriert

Über den Mobilfunkbetreiber konnten schließlich die Personendaten des Uhrenbesitzers eruiert werden. Diese wurden über die Gemeinde mit den Gästedaten abgeglichen. So konnte schlussendlich ein Urlauber in St. Gallenkirch ausgeforscht werden. Der 70-jährige Mann aus Amerika war bereits seit längerem wohlbehalten in seine Unterkunft zurückgekehrt. Den Notruf auf seiner Uhr hat er nicht bemerkt - und die unzähligen Anrufe auf seinem Mobiltelefon einfach ignoriert.