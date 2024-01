Dieb wurde mit Heli ins Gefängnis geflogen

Ein 64-jähriger Deutscher verschaffte sich am Dienstagnachmittag Zutritt in ein Hotel in Hirschegg im Kleinwalsertal (Vorarlberg). Er schlich sich ins Büro des Betriebs und fand dort eine nicht abgesperrte Handkasse vor. Diese leerte er, doch plötzlich stand der Hotelier vor ihm. Daraufhin trat der Deutsche die Flucht zu Fuß an. Der Hotelier setzte sich sofort in seinen Pkw und nahm die Verfolgung auf.