Trump gewann US-Vorwahlen in New Hampshire

„Das Rennen ist noch lange nicht vorbei, es gibt noch Dutzende von Bundesstaaten, die noch vor uns liegen. Ich bin eine Kämpferin“, sagte sie 52-Jährige. Ihr Wahlkampfteam hatte noch am Dienstag angekündigt, mindestens bis zum Super Tuesday am 5. März im Rennen zu bleiben. An diesem Tag wird in 16 der 50 US-Bundesstaaten gewählt und etwa ein Drittel der Delegiertenstimmen verteilt. „Sie dreht eine Siegesrunde, dabei haben wir sie so deutlich geschlagen“, kritisierte Donald Trump. Haley sei eine Hochstaplerin, die den Sieg für sich beanspruche.