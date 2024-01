Falsche Biden-Stimme forderte zum Nichtwählen auf

Biden steht nicht auf Stimmzetteln

Wegen eines parteiinternen Streits über die Termine steht Biden zwar nicht auf den Stimmzetteln in New Hampshire, kann aber per Hand nachgetragen werden. Erwartet wird, dass er als Sieger der Demokratinnen und Demokraten hervorgeht. Trump könnte die Vorwahlen in New Hampshire bei den Republikanerinnen und Republikanern für sich entscheiden.