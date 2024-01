Historische Erfolge von Palästina und Syrien

Oday Dabbagh (12., 60.) und Zeid Qunbar (48.) schossen Palästina bei der dritten Endrunden-Teilnahme zum Premierensieg, der Rang drei in der Gruppe C einbrachte. Die Mannschaft des tunesischen Teamchefs Makram Daboub steht aber als einer der vier besten Gruppendritten in der nächsten Runde. Palästina ist seit 1998 von der FIFA anerkannt und belegt in der Weltrangliste aktuell Platz 99.