Patient hypnotisierte sich selbst bei Operation

Arzt: „Waren selbst neugierig, ob es funktioniert“

Normalerweise wird ein Patient für so einen Eingriff in Vollnarkose versetzt. Doch der 55-Jährige wollte ganz ohne Anästhesie auskommen und sich stattdessen selbst in einen Trancezustand versetzen. Ärzte im Kantonsspital Baden erfüllten ihn schließlich diesen „außergewöhnlichen Wunsch“, wie Chefarzt der Abteilung Orthopädie/Traumatologie, Karim Eid, berichtete. „Als innovatives Spital wollten wir dem Patienten diese Erfahrung ermöglichen, zumal wir selbst neugierig waren, ob und wie die Hypnose-Methode funktioniert“, so der Mediziner.