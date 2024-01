Mike Heiter über Tochter: „Gibt Tage da weine ich“

Dann sei es schwierig geworden. „Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Mit der Mutter meiner Tochter hatte ich nicht immer ein gutes Verhältnis. Sie und ich in einer Beziehung? Das funktioniert nicht. Als Mutter meiner Tochter weiß ich sie aber zu schätzen. Ich will nicht sauer auf sie sein.“ Schon in der Vergangenheit hat Mike immer wieder betont, was für eine gute Mutter Elena ist.