Fußachs Bürgermeister muss vor Gericht

Der ehemalige Bürgermeister, der im Herbst 2020 nicht mehr zur Gemeindevertretungswahl antrat, brachte die Sachverhaltsdarstellung im Sommer 2020 bei der zuständigen Strafbehörde ein. Er hatte von Auffälligkeiten bei Gehaltsauszahlungen erfahren. Die wesentlichen Tatvorwürfe betreffen laut Gericht den Zeitraum von 2013 bis 2020. Demnach soll eine Sonderzulage und eine fixe Überstundenabgeltung an den angeklagten Finanzabteilungsleiter ausbezahlt worden sein - zum Teil ohne Genehmigung des Gemeindevorstandes, zum Teil entgegen der vom Gemeindevorstand beschlossenen Gehaltsobergrenze. Auch der Ex-Gemeindechef soll eine Entschädigung in Höhe von 4000 Euro erhalten haben. Es gelte die Unschuldsvermutung, so das Landesgericht in einer Aussendung.