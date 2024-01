Sohn von US-Ikone Martin Luther King gestorben

Der jüngste Sohn des afroamerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King (1929-1968), Dexter Scott King, ist im Alter von 62 Jahren an Prostatakrebs gestorben. Er starb am Montag in seinem Haus im kalifornischen Malibu im Schlaf, teilte das King Center in Atlanta (Georgia) unter Berufung auf Ehefrau Leah Weber King auf seiner Website weiter mit.