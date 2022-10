Das verbindet Julia Roberts mit Martin Luther King

Als „Pretty Woman“ stieg sie in Hollywood zum Weltstar auf. Was nur wenige wissen: Julia Roberts‘ Kindheit im US-Bundesstaat Georgia ist wirklich reif für die Leinwand. Denn ihre Familie wurde nicht nur Zeitzeugen des Kampfes der afroamerikanischen Minderheit um Gleichberechtigung in den Vereinigten Staaten - sie war mittendrin. Die 55-Jährige verriet jetzt, dass Martin Luther King Jr. und seine Frau Coretta sogar die Krankenhausrechnung nach Julias Geburt bezahlt hatten - weil ihren Eltern dazu das Geld fehlte.