Junge ÖSV-Abfahrerin rast in die Favoritenrolle

Nachdem sich die 23-Jährige im ersten Testlauf noch mit Rang zwei hinter Monica Zanoner (It) hatte begnügen müssen, fuhr sie am Dienstag Bestzeit - 0,15 Sekunden vor Zanoner. Dennoch war intensive Videoanalyse angesagt, da ihr die Italienerin im zweiten Streckenabschnitt gleich 0,85 Sekunden abgenommen hatte. „Dabei hat sich meine Fahrt in diesem Bereich gar nicht so schlecht angefühlt“, wunderte die Atomic-Pilotin, die in den ersten zwei EC-Abfahrten der Saison jeweils Zweite geworden war.