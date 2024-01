Statt „Wüsten“-Deal: Mourinho zurück nach Italien?

Kein Wechsel in die Wüste?

Zudem soll man auch in der Champions League noch mal angreifen. Keine einfache Aufgabe, schließlich trifft Neapel im Achtelfinale auf Barcelona. Doch Mourinho traut man in der Königsklasse offenbar einen Coup zu. Gerüchte über eine Entlassung des aktuellen Trainers Walter Mazzarri halten sich seit längerer Zeit hartnäckig. Er holte bisher in zwölf Spielen nur fünf Siege und rutschte mit seinem Team auf Tabellenrang neun ab.