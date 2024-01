Abenteuer „Wüste“: Mourinho hat wohl neuen Klub

Am Donnerstag habe sich „The Special One“ in einem Zoom-Meeting mit den Verantwortlichen von Al-Shabab bereits mündlich einigen können, berichtet die „Sun“. Von der Liga hat der Verein bereits die Erlaubnis erhalten, dem Star-Trainer einen hoch dotierten Vertrag vorzulegen. Mourinho soll in den nächsten Tagen nach Riad aufbrechen, um dort die letzten Details zu klären und den Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. Insbesondere sein Wissen über das saudische Fußball-Projekt, habe die Verantwortlichen bei Al-Shabab beeindruckt. Deshalb habe man den Portugiesen von einem Engagement in der „Wüste“ überzeugt.