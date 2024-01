Vonn fehlt, aber „Erinnerungen bleiben für immer“

Traum erfüllt

Im Vorjahr erfüllte sie sich einen Kindheitstraum und bezwang die Streif - mitten in der Nacht. Ein Traum, der in ihrer Rennfahrer-Seele gelodert hat. Winter für Winter. Jahrelang. Vier Jahre nach ihrem Karriereende war es so weit. Für Lindsey steht fest: „Es ist eines der großartigsten Skirennen der Welt. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück.“