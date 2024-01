Steirischer Wutbauer: „Haben die Politik satt“

Die anhaltenden Massen-Bauerndemos in Deutschland sind nun auch auf Österreich übergeschwappt - die FPÖ hatte zum Protest in Wien aufgerufen. Längst geht es nicht nur mehr um die Streichung einzelner Subventionen in Deutschland. Eine emotionale Debatte über die Zukunft der Landwirtschaft ist entbrannt - auch in der Steiermark.