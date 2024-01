Causa Bregenz: Punkteabzug und 25.000 Euro bedingt

„Wir wurden heute Vormittag vom Senat 5 der österreichischen Bundesliga informiert, dass in der Angelegenheit um die Spielberechtigung der drei brasilianischen Spieler nun eine erste Entscheidung getroffen wurde, die wir zur Kenntnis nehmen. In ihrer Entscheidung, die uns im Detail noch nicht vorliegt, wurde beschlossen, eine teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro, sowie des Abzugs von drei Punkten auszusprechen“, so die erste Stellungsnahme der Vorarlberger, „selbstverständlich unternehmen wir als Verein alles, um zu einer umfassenden Aufklärung der Causa beizutragen, betonen aber einmal mehr, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, weshalb wir nun den Instanzenweg beschreiten werden und gegen die Entscheidung Beschwerde einbringen werden.“