Guru Guru: „Haben Hitlers Staub weggeblasen“

Da siehst du schlagartig wieder, was du im Laufe der Jahre schon so alles gemacht hast.

Und zum Teil vergessen habe. (lacht) Manches klingt heute nicht mehr so gut, aber im Großen und Ganzen waren wir immer sehr okay. Die Anfänge waren brachial. Wir haben quasi den Krautrock geboren, aber der hieß damals noch nicht so. Es gab damals auch Kraftwerk, Can oder Amon Düül. Das waren sehr verschiedene Musikstile, aber die Presse hat alles in einen Topf geworfen, damit es ein Etikett gibt.