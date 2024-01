1000. Versteigerung: Suche nach den besten Rindern

Samuel Gruber (15) aus Saalfelden bot fünf Kühe zum Verkauf an. Er will den elterlichen Hof übernehmen: „Die Arbeit taugt mir voll.“ Dafür steht er jeden Tag um fünf Uhr auf, melkt und geht dann in die Landwirtschaftsschule. Das Feilschen lernt er noch. Denn das gehört zum Landwirt-Sein auch dazu.