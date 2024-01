Eismagier und das größte Kufenfestival der Welt

Berühmt durch James Bond-Film

Eis-Magier Jank ist bekannt, weil er schon beim legendären James Bond-Klassiker am Weißensee mitgewirkt hat. 1987 wurde ein Teil des Films „Hauch des Todes“ in Kärnten gedreht. Eingebunden in die Dreharbeiten war praktisch der ganze Ort, natürlich auch Norbert Jank. Bald war vor Ort sein profundes Wissen über die Standhaftigkeit des Eises am Weißensee gefragt, denn am Set wurden immer zwei Hektar schneefreie Eisfläche benötigt. Rasch bekam Jank den Beinamen „Eismeister“, der ihm blieb. Positiver Nebeneffekt: „Ich erlebte am Set alles live und sah so manchen Star“, grinst Jank.