Weißensee rüstet sich für 30.000 Nächtigungen

Es ist eine der größten Wintersportveranstaltungen in Europa: Die alternative holländische 11-Städte-Tour am Weißensee. „Wir rechnen mit insgesamt 30.000 Nächtigungen in unserer Region“, erklärt Thomas Michor, Sprecher des Weißensee-Tourismus. Die unzähligen Holländer sollen auch einiges an Geld in die Kassen der Oberkärntner Betriebe spülen. „Pro Nächtigung kann mit einhundert Euro gerechnet werden“, so Michor im Gespräch mit der „Krone“.