Die Verwandlungskunst der Schneekristalle

Schneesperlinge sind ganzjährig in den Alpen unterwegs. Sie brüten oft in 1900 bis 3100 Meter Höhe. Auch während der Winterzeit bleiben sie in den kargen Felsregionen und weichen nur selten in tiefere Lagen aus. Die Art ist deutlich größer als Haussperlinge, der Rücken ist erdbraun gefärbt, Bauch und Flügelseiten sind weiß. An der Kehle tragen die Vögel einen schwarzen Fleck. Die langen Schwanzfedern sind schwarz, mit weißen Außenkanten. Dadurch entsteht ein kontrastreiches, auffälliges Flugbild. Der Schneesperling wirkt immer etwas ruhelos, auf der Suche nach Nahrung nähert er sich auch furchtlos dem Menschen. Auf dem Speiseplan stehen vor allem Sämereien von Alpenkräutern, Insekten und Spinnen.