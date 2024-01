Polizei schnappt Täter nach Feuer auf Donauinsel

Areal wird aktuell komplett umgebaut

Wie bereits berichtet, wird in der beliebten Lokalmeile „Sunken City“ an der Neuen Donau kein Stein auf dem anderen bleiben. Das Projekt bei der Reichsbrücke unterhalb des Leuchtturms kommt aber nicht bei jedem gut an. Die Bauarbeiten für die Neugestaltung starteten jedenfalls bereits im September 2023. Die Kosten für das Gesamtprojekt am Inselufer sollen rund 27 Millionen Euro betragen.