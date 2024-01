Schwimm-WM findet ohne Sportler aus Russland statt

Die Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar (2. bis 18. Februar) werden ohne russische Sportler stattfinden. Für die Wettkämpfe in Doha sind keine unabhängigen neutralen Athleten mit russischer Herkunft gemeldet, teilte der Weltverband World Aquatics am Mittwoch mit. Fünf Sportler, die zuvor für Belarus gestartet waren, seien dagegen dabei.