Cathy Lugner soll Dschungel-Geheimkandidatin sein!

20. Staffel startet am Freitag

Ob es also bald wieder Wirbel um Cathy Lugner geben wird? Das wird sich wohl ab Freitag weisen. Dann startet „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in die 20. Staffel. Ein Sprecher von RTL hielt sich zu den Gerüchten vorerst noch bedeckt, erklärte schlicht: „An Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“