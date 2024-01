Kroatien nach Sieg über Rumänien in Hauptrunde

Kroatien hat sich in Österreichs Pool B am letzten Spieltag der Vorrunde in Mannheim den Gruppensieg und den Aufstieg in die Hauptrunde gesichert. Gegen das punktelose Schlusslicht Rumänien behielt der Favorit am Dienstag mit 31:25 (16:12) die Oberhand und schloss die erste Turnierphase mit fünf Zählern ab. Ab 20.30 Uhr (HIER live im sportkrone.at-Ticker) matchen sich Österreich und Spanien um Platz zwei, Rot-Weiß-Rot reicht dabei ein Remis.