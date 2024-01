War es Eifersucht? Eisernes Schweigen nach Mord

Jetzt ist die Anklage wegen Mordes fertig, vorausgegangen sind ihr irre Stunden: Um 7.20 Uhr früh fuhren am 31. März drei Arbeitskollegen mit dem Auto zum Lagerplatz ihres Arbeitgebers in Marchtrenk. Als zwei von ihnen – ein damals 40-jähriger Montenegriner und ein Bosnier (40) – ausstiegen, soll Ersterer seinem Kollegen mit einem Küchenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge fünfmal in den Bauchbereich gestochen haben.