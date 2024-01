Am Berg gefangen: Chronik einer Lebensrettung

Chronik einer Lebensrettung

„Wir hatten gerade die Jahreshauptversammlung beendet, als wir um 22.42 Uhr alarmiert wurden“, so Peter. Bergretter Christoph Bacher, er ist auch Mitglied der Kalser Bergführer, dachte da im ersten Moment nur an seine Frau, die zu Hause keine Freude haben wird, wenn er wieder auf den Berg hinauf muss. Vor allem bei Sturm, Schnee und Eiseskälte. Wie konnten die Tschechen nur bei so einem, auch lange prognostizierten Schlechtwetter in die Südwand einsteigen?