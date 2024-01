Celtics bescheren Toronto die nächste Niederlage

Die Toronto Raptors befinden sich in der National Basketball Association (NBA) weiter im Tief. Die außerhalb der Play-off-Ränge liegenden Kanadier unterlagen am Montag auch in ihrem vierten Spiel ohne den am Knöchel verletzten Jakob Pöltl. Gegen Eastern-Conference-Leader Boston Celtics setzte es für die Gastgeber eine 96:105-Niederlage, auch da die Raptors nur vier ihrer 32 Dreier-Versuche verwerteten. Die haben die jüngsten acht direkten Duelle mit den Celtics verloren.