„Zeitdruck“: Signa-Sanierer bettelt um 150 Mio. €

„Der Name ,Signa‘ passt auf keine Tagesordnung“

Noch vor dem Start der Gläubigerversammlungen am Montag, 15. Jänner, wandte sich der 77-jährige Grossnigg erneut an die Investoren. In dem Schreiben schwingt bereits ein gewisses Maß an Verzweiflung mit: Es sei ihm zwar von allen Investoren zugesagt worden, „dass Übereinstimmung herrscht, dass schnelles Geld den Vermögensverfall verhindert, doch allerorts lautete die Botschaft, dass der Name ,Signa‘ auf keine Tagesordnung passt und ,gutes Geld schlechtem alten Geld nachzuwerfen‘ eben auch ein schwieriger Spagat sei.“