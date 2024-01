Signa-Gruppe bröckelt weiter: nächste Firma pleite

Signa Holding: Betrieb läuft vorerst weiter

Bei der Signa Holding dürfte indessen die Fortführung des Betriebs vorerst gesichert sein. Von den drei Millionen Euro, die René Benko hierfür bereits im Dezember zugesichert hat, seien bereits zwei Drittel, also zwei Mio. Euro, abgerufen und bezahlt worden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Insolvenzverwalters der Signa-Holding.