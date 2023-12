„Das neue Innsbruck“ braucht auch neue Gesichter

Bei Bekanntheitsgrad noch „Luft nach oben“

Apropos Bekanntheitsgrad: Diesbezüglich soll auch Listenchef Tursky noch viel „Luft nach oben“ haben, wie es im Polit-Sprech so schön heißt. Er ließ sich zuletzt beim Christkindlmarkt in Innsbruck blicken, gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. „Innsbruck hat so viel Potenzial. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten den Menschen in Innsbruck meine Visionen von der Landeshauptstadt näher bringen zu dürfen, und hoffe, dass wir nach der Wahl gemeinsam viel umsetzen können“, zeigte sich Tursky optimistisch.