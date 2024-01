Der Deal ist durch! Kühn ist schon auf der Insel

Jetzt ging es schnell! Nicolas Kühn wird am Montag nicht mit Rapid in den Flieger nach Belek (TÜR) steigen, der Flügelstürmer absolviert laut „Krone“-Infos gerade auf der Insel den Medizincheck. Der Wechsel von Hütteldorf zu Celtic Glasgow - für rund 3,5 Millionen Euro plus Boni - ist durch. Spätestens am Montag soll es die offizielle Bestätigung geben...