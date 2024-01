„Die Mädels wollten immer nur mich sehen!“

Vom Mediator zum Schmähbruder

Und bei Rapid sah er sich auch als Mediator, um die zwei Gruppen - angeführt von Hans Krankl und Heribert Weber - „zu steuern, Ruhe in die Mannschaft zu bringen“. Zum Schmähbruder wurde er erst danach. Vier „Wuchtel“-Bücher mit lustigen Anekdoten hat er rausgebracht. Nachdem er - nach dem Vorbild aus Manchester - auch in Hütteldorf einen Legendenklub gegründet hatte. Den führt er heute noch an. Seit 2006 seine einzige „Funktion“ bei Rapid. Bis dahin war Funki Co- und Tormanntrainer, auch Assistent von Herbert Prohaska bei der WM 1998. „Er war wie eine Vaterfigur für mich“, sagt Helge Payer, einer seiner Schützlinge. „Mein Dank ist so groß, das wäre in der Krone eine Doppelseite.“ Auch Raimund Hedl schwärmt: „Er hat Spaß mit der nötigen Ernsthaftigkeit vermittelt, war der Erste, der in Österreich ein modernes Tormanntraining eingeführt hat.“