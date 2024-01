„Es gibt keine Aussicht auf einen neuen Spieler“

„In anderen Sphären“

Matthias Braunöder hat seinen Stammplatz hingegen vorerst verloren, wurde achtmal eingewechselt. Dominik Fitz krönte sich letzte Spielzeit zum besten Assistgeber der Liga (11), wäre im Sommer für eine Veränderung bereit gewesen. Seit 22. Oktober spielte der „Zehner“ aber nicht mehr von Beginn an, kam nach seiner Erkrankung als Joker, vor der Pause plagte ihn eine Rippenprellung. „Man müsste hier - wegen Spielminuten und Verletzungen - auf jeden Spieler einzeln eingehen. Aber wenn keine Anfrage kommt, und das ist auch so ein Punkt, liegt es am Ende immer noch am Spieler, wie stark der Markt auf einen reflektiert“, so Ortlechner.