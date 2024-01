Sind Sie noch im Homeoffice tätig?

Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause aus, hat sich in den letzten Jahren in Österreich in gewissen Branchen etabliert, befeuert durch die Pandemie. Es bietet viele Vorteile wie Flexibilität, Zeitersparnis durch den Wegfall des Pendelns und oft eine bessere Work-Life-Balance. Allerdings gibt es auch Herausforderungen.