Comeback nach 480 Tagen: Dadic zweimal Zweite

Hallen-WM noch offen

Ihren ersten Hallen-Fünfkampf 2024 wird Ivona Dadic am ersten Februar-Wochenende in Tallinn bestreiten. Danach stehen für sie die Staatsmeisterschaften in Linz auf dem Programm. Dann wird sie sehen, ob sie bei der Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März) startet oder nicht. Ohnehin liegt der Fokus auf der Freiluft-EM in Rom und die Qualifikation für Olympia in Paris.