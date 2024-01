Eine Mundart-Reise in den Gemeindebau

„vuan und hint ned“

Ursula Strauss, bekannte TV-Kommissarin aus „Schnell ermittelt“, hat sich in den „Geiga-Gotti“ und die andern Figuren verliebt. Gemeinsam mit dem Kabarettisten Christian Dolezal liest sie am Freitag , 12. Jänner, im Schauspielhaus Linz ein „Best of“ dieser Wiener Mundartdichtung. Die beiden tauchen in die Welt jener ein, für die es „vuan und hint ned zamgeht“. Das ist skurril, manchmal morbide, aber zumeist auch lustig.