Neuer Vizebürgermeister soll auch Ämter erhalten

Nach der Abwahl von Johannes Anzengruber als Vize-Bürgermeister in Innsbruck im Dezember nominierte die Stadt-ÖVP Andreas Wanker als seinen Nachfolger für den Stadtsenat. Anzengrubers Ressorts – Allgemeine Sicherheit, Berufsfeuerwehr, Soziales, Kinder- und Jugendhilfe, Tourismus und Gesundheit – fielen an BM Georg Willi zurück. Dieser will sie neu vergeben, wie er am Mittwoch nach dem Stadtsenat erläuterte: Wanker solle auf jeden Fall amtsführender Stadtrat werden, sagte Willi. Welche Ressorts infrage kommen, sei noch Gegenstand von Verhandlungen. Kommenden Montag will Willi Details dazu präsentieren.