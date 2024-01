Bauernprotest: Nun folgt Großkundgebung in Berlin

Die Proteste der deutschen Landwirte gegen die Agrarpolitik der Regierung in Berlin dürften bis in die kommende Woche weitergehen. Nach Angaben von Joachim Rukwied, dem Präsident des deutschen Bauernverbandes wolle man die Aktionen fortsetzen, wenn die geplanten Subventionskürzungen für Agrar-Diesel nicht zurückgenommen werden. Kommenden Montag sei eine Großkundgebung in Berlin geplant, sagte Rukwied am Mittwoch im ZDF. „Dann behalten wir uns weitere Schritte vor.“